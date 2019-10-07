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Государственная авиационная служба приостановила сертификат авиакомпании «Украина Аэроальянс», которая эксплуатировала самолет Ан-12, аварийно севший возле Львова, сообщает пресс-служба Госавиаслужбы.

«Приказом Государственной авиационной службы Украины от 4 октября 2019 № 1334 прекращено с 00:00 минут (UTC) 5 октября 2019 действие Сертификата эксплуатанта частного акционерного общества «Авиакомпания «Украина Аэроальянс» №UK 023», - говорится в сообщении.

Отмечается, что приказ издан на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных учреждений по подготовке летного состава в Украине, летного и технического персонала.

Напомним, 4 октября около 7:10 при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет Ан-12. Через двадцать минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку.

В 07:46 самолет был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого в Пустомытовском районе.

В самолете находились семь членов экипажа и человек, который сопровождал груз. Из них 5 человек погибли, 3 – госпитализированы.
ForUm

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