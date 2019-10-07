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В Торецком Донецкой области на ГП «Шахта «Центральная» ОП «Торецкуголь» на горизонте 1026 м произошел пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«6 октября в 07 ч. 15 мин. в ГСЧС поступила информация, что в пгт Торецкое на ГП «Шахта «Центральная» ОП «Торецкуголь» на горизонте 1026 м произошел пожар. Жертв и пострадавших нет. На поверхность выведены 212 горняков. Работа шахты временно приостановлена»", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
ForUm

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