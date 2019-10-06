В Комунарском районе Запорожья произошло ДТП с участием двоих автомобилей, в результате которого погиб несовершеннолетний, еще четыре человека пострадали.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, за рулем автомобиля Hyundai находился 15-летний парень, который взял авто без разрешения родителей.

Подросток не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

В результате ДТП погиб подросток, который был пассажиром Hyundai. Водитель и еще двое пассажиров, подростки 2004 и 2005 годов рождения, с телесными повреждениями доставлены в больницу. Также в больницу с травмами попал водитель Daewoo Lanos.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).