Хмельницкий облсовет 5 октября принял обращение к Верховной Раде и президенту Украины Владимиру Зеленскому о недопущении реализации формулы Штайнмайера.

В заседании приняли участие 44 депутата облсовета из 84, все они проголосовали в поддержку обращения.

Согласно тексту обращения, депутаты требуют «ни при каких условиях не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям ни по так называемой „формуле Штайнмайера“, ни путем внесения изменений в законодательство Украины», отмечается на сайте облсовета.

В обращении депутаты также призвали «привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто предал Украинское государство, работал на оккупационную администрацию, участвовал в боевых действиях против украинских подразделений и совершал другие преступления».

Депутаты подчеркнули, что проводить выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях можно только «после полной деоккупации, восстановления границ вместо линии разграничения, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения, проведенной путем проверки каждого человека на наличие гражданства других государств, на сотрудничество с оккупационным московским режимом, на лояльность к Украине и соответствие статусу гражданина Украины».

Депутаты облсовета также заявили, что считают недопустимым отвод сил и средств Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских правоохранительных органов специального назначения Министерства внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, разведывательных органов Украины от границ временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

В сообщении облсовета отмечается, что инициаторами принятия обращения к руководству государства стали группа депутатов облсовета и представители ряда общественных организаций.

Напомним, ранее против формулы Штайнмайера выступили городской совет Кропивницкого, Сумской горсовет, Ивано-Франковский облсовет и Львовский облсовет.