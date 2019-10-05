Горсовет Кропивницкого выступил против формулы Штайнмайера. Как сообщили в пресс-службе горсовета, депутаты провели внеочередное заседание для анализа опасности, которые несет в себе имплементация документа и направить соответствующие предостережения президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде.

«Решительно предостерегаем от попытки использования так называемой „формулы Штайнмайера“, что может привести к потере украинской государственности и территориальной целостности страны», — говорится в принятом обращении.

Депутаты также призвали патриотические силы в Верховной Раде заблокировать принятие новой редакции и не продлевать действие закона Украины Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей без обсуждения в обществе, а также не допустить отвода Вооруженных Сил Украины с укрепленных позиций.

Обращение к Зеленскому и Раде поддержали 23 депутата горсовета.

Напомним, 3 октября в обращении к украинскому народу Зеленский заявил, что условием для выборов на Донбассе является полное прекращение огня, вывод иностранных войск, контроль над границей, обмен пленными и соблюдение законов Украины.