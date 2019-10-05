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Центральная избирательная комиссия возместила политическим партиям, которые прошли в Верховную Раду, расходы на предвыборную агитацию перед внеочередными парламентскими выборами 21 июля на общую сумму более 467 миллионов гривен ($18,9 млн).

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Партии «Слуга народа» возместили 114 640 272 грн ($4,6 млн), «Голосу» — 105 669 650 грн ($4,2 млн), «Европейской солидарности» — 99 494 126 грн ($4 млн), «Батькивщине» — 87 214 297 грн ($3,5 млн) и «Оппозиционной платформе — За жизнь» — 60 309 381 грн ($2,4 млн).

2 октября Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет государственное финансирование партий, которые не преодолели 5% порог на парламентских выборах. До сих пор право на госфинансирование имели партии, которые на выборах набрали более 2% голосов.

Это означает, что финансирование не получат «Радикальная партия», «Сила и честь», «Оппозиционный блок», «Партия Шария», «Свобода» и «Украинский стратегия Гройсмана», которые набрали более 2%, но менее 5%.
ForUm

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