Вступил в силу приговор суда бывшей сотруднице органов прокуратуры Украины, изменившей присяге и перешедшей на сторону оккупантов. Во временно оккупированном Алчевске она возглавила подразделение так называемой «генеральной прокуратуры ЛНР», сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, женщина получила от боевиков руководящий пост в «прокуратуре» в 2015 году.

Следователи СБУ собрали безоговорочные доказательства того, что, будучи в должности «прокурора» города, она обеспечивала исполнение и соблюдение незаконно изданных оккупантами «законов».

В частности, по указаниям главарей террористической «ЛНР» осуществляла контроль за перерегистрацией захваченных украинских предприятий в органах оккупационной администрации и взысканием с них налогов в бюджет «ЛНР»; оказывала давление на предпринимательские структуры, санкционировала незаконные задержания и аресты граждан Украины.

В 2017 году, на основании собранных СБУ доказательств незаконной деятельности, приспешница террористов была объявлена ​​в общегосударственный розыск. Ей заочно уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие созданию или деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Лисичанский городской суд, рассмотрев обвинительные материалы по заочной процедуре, принял окончательное процессуальное решение по вине правонарушительницы и приговорил ее к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Срок наказания исчисляется со дня задержания осужденной.

Приговор вступил в законную силу.