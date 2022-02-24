Президент США Джо Байден назвал нападение России на Украину неспровоцированным и неоправданным и пообещал призвать ее к ответу. Об этом говорится в специальном заявлении президента.

«Президент Путин выбрал начать подготовленную им войну, которая приведет к катастрофическим жертвам и страданиям. Только Россия будет нести ответственность за смерти и разрушения, которые это нападение принесет, а Соединенные Штаты и их союзники дадут ей единый и решительный ответ. Весь мир призовет Россию к ответственности», - говорится в заявлении.

Байден пообещал следить за ситуацией из Белого дома в том числе по отчетам от своей команды по безопасности.

24 февраля утром по времени Вашингтона он пообещал провести встречу с представителями стран «Большой семерки» и выпустить обращение к народу, в котором будут изложены дальнейшие шаги США и их союзников в отношении России за «этот бессмысленный акт агрессии против Украины».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией на Донбассе.