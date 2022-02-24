также в разделеПолитика
Путин объявил войну еще 21 февраля, но видео показали только 24-го
Путин требует от украинских военных немедленно сложить оружие 168
Глава Минобороны Британии припомнил Путину историю о царе Николае I и Крымской войне 98
МИД Китая: Тайвань – не Украина 146
Боррель: Беларусь теряет суверенитет и превращается в сателлита России 41
Зеленский: Шаги ВСУ по защите Украины будут знать только я и наша армия 140
ООН: События на Донбассе – не геноцид, российские войска – не миротворцы 43
Лукашенко призвал украинцев «отмахнуться от заокеанских хозяев» 43
«Запад дал Кремлю то, что ему и было нужно»: мировые СМИ о конфликте вокруг Украины 342
В случае вторжения РФ в Украине сразу введут военное положение 131
Британия готова предоставить Украине кредиты на сумму до $500 млн 15
«Слуга народа» «отпустила» подозреваемого во взятке Трубицына 24
Лойфман об обыске автомобилей у дома Медведчука: Это очередное доказательство беззакония в отношении оппозиционного политика 22
Рада предварительно одобрила оборот гражданского оружия 67
Рада поддержала введение санкций против причастных к признанию «ЛДНР» 20
СНБО предлагает Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины 184
Канада ввела санкции против России 26
Байден встретился с Кулебой в Белом доме 27

Президент США Джо Байден назвал нападение России на Украину неспровоцированным и неоправданным и пообещал призвать ее к ответу. Об этом говорится в специальном заявлении президента.

«Президент Путин выбрал начать подготовленную им войну, которая приведет к катастрофическим жертвам и страданиям. Только Россия будет нести ответственность за смерти и разрушения, которые это нападение принесет, а Соединенные Штаты и их союзники дадут ей единый и решительный ответ. Весь мир призовет Россию к ответственности», - говорится в заявлении.

Байден пообещал следить за ситуацией из Белого дома в том числе по отчетам от своей команды по безопасности.

24 февраля утром по времени Вашингтона он пообещал провести встречу с представителями стран «Большой семерки» и выпустить обращение к народу, в котором будут изложены дальнейшие шаги США и их союзников в отношении России за «этот бессмысленный акт агрессии против Украины».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией на Донбассе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

175
Теги