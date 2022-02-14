Никакие решения во внешней политике нашего государства не могут быть приняты вопреки Конституции Украины.

Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, вырваны из контекста, заявил спикер МИД Олег Николенко.

«Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями. В то же время, посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности», - написал он.

«Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс. Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной задачей. При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины», - подчеркнул спикер МИД.

Напомним, на вопрос BBC Radio 5 Live о том, мог ли бы Киев рассмотреть вопрос отказа от вступления в НАТО, посол ответил: «Мы могли бы».