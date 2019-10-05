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Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом от Слуги народа Александра Копыленко.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, он был включен в избирательный список политической силы под № 135 во время досрочных выборов в Верховную Раду.

Он заменил в парламенте Анну Коваленко, которая досрочно сложила свои полномочия нардепа в связи с назначением в Офис президента.

Напомним, 4 сентября Владимир Зеленский подписал указ о назначении Анны Коваленко заместителем руководителя Офиса президента.

К слову, народные депутаты получили первую зарплату.
ForUm

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