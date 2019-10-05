Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в программе «Свобода слова с Савиком Шустером», передает Громадське.

Он рассказал, что подал президенту Владимиру Зеленскому «план А, и план B» по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Специфика моей работы не позволяет рассказать вам все, что планируется в закрытых кабинетах, но поверьте мне, что у нас есть и «план А», и «план B». Все эти планы от крайности к крайности разработаны и предложены президенту ... И это его задача принять эти тяжелые, неприятные, тяжелые решения, которые затем придется, наверное, объяснять всем», — отметил министр.

Пристайко пояснил, что первый план состоит в мирном достижении за столом переговоров в «нормандском формате» договоренностей, которые выполнила Россия.

«Чтобы мы сели и по возможности достигли той договоренности, которые под давлением наших западных партнеров, выполнила бы Россия», — сказал он о «плане А».

Если не удастся реализовать мирный план по завершению конфликта, то, по словам Пристайко, президенту Зеленскому предложат отгородиться от оккупированной части Донбасса.

«У нас останется последний план, который тоже обсуждался политиками ... Это тоже один из планов: как сделать так, чтобы больше через нашу границу, которая сейчас установлена де-факто, а на самом деле это просто часть территории, не проходили террористы, подрывающие машины в Киеве и Мариуполе», — отметил Пристайко.