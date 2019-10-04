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Верховная Рада утвердила Программу деятельности правительства Алексея Гончарука.

За это решение проголосовали 236 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.

Во время представления программы премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что она состоит из 78 целей, которые разделены по трем разделам. «Этот документ является фундаментом для нашей будущей работы и основой для того, чтобы вам через год было, по чему оценивать работу правительства», - сказал он.

«По каждой из этих целей мы с вами должны сесть в комитетах, в министерствах, вместе посмотреть статистику, проанализировать то, что мы имеем на самом деле, и вместе найти наилучший путь, чтобы украинцы жили счастливее», - отметил премьер.

 
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