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Украинская гривня, после вчерашнего однодневного укрепления на межбанковском валютном рынке к доллару США, сегодня возобновила падение и к закрытию торгов снизилась на 21 копейку - до 24,78/24,83 гривни/доллар, сообщает УНИАН.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,04/27,08 гривни/евро, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на понедельник, 7 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,61 гривни/доллар, к евро – на уровне 27,02 гривни/евро.

 
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