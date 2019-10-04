На выходных и в начале следующей недели в Украине будет холодно и даже очень холодно, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Днем 7 + 12 градусов, ночью местами до нуля или даже к «минусам», периодические дожди, а в понедельник на Севере и Западе там, где будут идти осадки, может пролетать мокрый снег», - написала она в Facebook.

В субботу юго-восток и восток Украины еще попытаются задержать тепло, но в воскресенье и там после вплоть +20 градусов похолодает до + 12 + 16 градусов.

Дожди завтра, 5 октября, наиболее вероятны в западных областях и местами на севере.

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях, Днипре и районах до Харьковщины дожди обещают быть умеренными и даже сильными.

В большинстве областей центра дожди, если и возможны, то локально.

В Донецкой области завтра ожидается сухая погода.

В Киеве на выходных будет прохладно + 11 + 14 градусов днем.

Существенные дожди маловероятны, местами локальные.

В понедельник будет особенно холодно, ночью к небольшому морозу, днем ​​5 + 8 градусов!

Синоптик пообещала, что потепление еще будет.