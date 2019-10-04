Председатель Верховного суда Валентина Данишевская жалуется, что не может обсудить с президентом Владимиром Зеленским его политику по отношению к суду.

Об этом она сказала в интервью ВВС Украина.

Издание напоминает, что президентский законопроект запускает новую переаттестацию судей Верховного суда и сокращение количества до 100 из 192.

«Я была на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, где рассматривался законопроект 1008. Говорили и о сокращении судей Верховного суда.

Пыталась хотя бы там выяснить, какой все же есть аргумент, какое основание сокращения? Ведь в пояснительной записке к этому законопроекту ни слова о Верховный суд не сказано», - сказала Данишевская.

Целью законопроекта является перезагрузка и улучшение деятельности Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

«Я пыталась услышать от автора законопроекта, почему он, а теперь уже и народные депутаты принимают такое решение. Знают ли они, для чего это нужно, какие будут последствия? К сожалению, ответа я не получила, хотя решение в поддержку законопроекту в комитете было принято», - отметила она.

Во время судебной реформы в 2017 году Верховный суд был создан заново. Это единственная на сегодня судебная организация, которая работает на полную мощность.

«Сначала мы имели только 118 судей, сейчас нас 192, и это позволяет нам рассмотреть весь вал дел, который к нам поступил. Мы за год и десять месяцев получили почти 230 тыс. дел. Только четыре месяца назад Верховный суд пополнился новыми судьями. Поэтому сейчас у нас появилась возможность наконец принимать решения в адекватные сроки. Мы надеялись, что в ближайшее время рассмотрим все остатки и перейдем к нормальному режиму работы», - сказала председатель суда.

Она отметила, что встречалась с руководством Верховной Рады.

«Я пыталась донести им, что сегодня эти изменения – не вовремя. Верховный суд со временем будет преодолевать остатки дел и сокращаться естественным путем. Возможно, через год-полтора мы преодолеем остатки. Как раз к этому времени подойдет срок, когда судьи могут уйти в отставку, и они частично будут идти в отставку, кто достигнет предельного возраста пребывания в должности (65 лет). Кажется, что мне в целом удалось убедить собеседников, но ответ таков: «Надо вам говорить с президентом», - рассказала Данишевская.

Она отметила, что дважды предлагала президенту встретиться и поговорить: один раз публично и второй – письменно.

«Но времени у него пока для председателя Верховного суда не нашлось. Хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом», - сказала председатель суда.

Она отметила, что виделась с Зеленским на официальных мероприятиях по открытию антикоррупционного суда.

«Также у меня была встреча по поводу помещения для антикоррупционного суда. Я не думаю, что он успел оценить, - тем более, ни с кем не общаясь, - то, что происходит в судебной системе или в Верховном суде», - резюмировала Данишевская.