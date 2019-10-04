Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией установили вандала, который осквернил памятник жертвам Холокоста в Голованевске Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Злоумышленник нанес краской изображение нацистской свастики и антисемитские надписи на мемориальном комплексе, построенном на месте казни нацистами более девятисот евреев во время Второй мировой войны.

В ходе следственных действий установлено, что один из представителей художественных кругов Киева является фанатичным сторонником свастик и рун, которые использовались нацистами. В самом центре Киева за высоким забором находится несколько частных зданий злоумышленника, на территории которых он изготавливал из металла разнообразные мультимедийные и языческие символы. Такой символикой киевлянин украшал свое жилище, внешний фасад и забор приусадебного участка, детскую комнату и домашние вещи.

Во время санкционированных обысков по месту жительства фигуранта правоохранители выявили ряд свидетельств о целенаправленной подготовке данным лицом к совершению актов вандализма в отношении еврейских культурных объектов. А также найдено почти тридцать металлических свастик, изготовленных злоумышленником в собственной мастерской, карты Кировоградской и Николаевской областей и соответствующие записи с отметками объектов для совершения актов вандализма, аэрозольные краски серого и черного цветов, которые полностью совпадают с теми, которыми осквернено место еврейского захоронения.

Также правоохранители изъяли жесткие диски и бумажные материалы с антисемитским содержанием, электропила, которой вырезалась свастика на памятных знаках. Все предметы направлены на экспертизу.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению причастности лица к ряду актов вандализма в отношении памятных знаков жертвам Холокоста, совершенных недавно в Николаевской области.

Напомним, сообщение о преступлении поступило 16 сентября.