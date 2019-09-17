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В Кировоградской области осквернили мемориал жертвам Холокоста, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Сообщение о происшествии поступило 16 сентября.

Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Голованевского отдела во время патрулирования на расстоянии около 300 метров от дороги сообщением Голованевск-Клинове обнаружили, что неустановленное лицо совершило надписи на мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам» Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Полицейские обращаются к гражданам, если вы владеете какой-либо информацией, которая поможет в раскрытии преступления, с просьбой сообщать в ближайшее отделение полиции по телефону «102».

Напомним, полиция начала два уголовных производства по факту повреждения памятника жертвам Холокоста в Домановском районе Николаевщины. 
ForUm

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