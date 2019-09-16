также в разделеПроисшествия
В Одесской области столкнулись маршрутки: 19 пострадавших 13
В Харькове 23-летняя водитель сбила четырех человек на тротуаре 35
На Виннитчине в школьной столовой отравился 21 человек 13
ООС: Боевики совершили 16 обстрелов, обошлось без потерь 13
На Одесчине погиб сотрудник СБУ 61
В Мукачево 7 учеников отравились неизвестным веществом, трое в реанимации 31
Названо имя погибшего на Донбассе бойца Нацгвардии 49
На военном полигоне в Черниговской области загорелся лес 21
Полиция задержала подозреваемую в поджоге леса в Чернобыльской зоне 27
На Донбассе погиб боец Нацгвардии 43
На Волыни полицейским пришлось отстреливаться от толпы хулиганов 57
В Польше мужчина убил украинку за отказ встречаться 63
Более сотни человек вторые сутки тушат пожар в Чернобыльской зоне 33
Под Киевом из-за поджога травы сгорели три дома, пять авто, три гаража и трактор 52
ООС: Боевики совершили 18 обстрелов, 2 военных погибли, один – тяжело ранен 47
В Чернобыльской зоне загорелся лес: к тушению привлекли авиацию 73
На Буковине пограничники задержали дельтаплан с контрабандой 59
В Чернигове депутат на внедорожнике сбил пешехода 17

Полиция начала два уголовных производства по факту повреждения памятника жертвам Холокоста в Домановском районе Николаевщины. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

В воскресенье, 15 сентября, в полицию поступило сообщение от местных жителей о повреждении памятного знака жертвам Холокоста в селе Богдановка.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятнику, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны», которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

А также по ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам», что наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Полиция обращается к гражданам, которые могут владеть полезной для следствия информацию, которая поможет в раскрытии преступления, с просьбой сообщать в Доманевское отделение Вознесенского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области по телефону (095) 040 20 77, или 102.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1106 грн.
16
Теги