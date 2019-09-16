Полиция начала два уголовных производства по факту повреждения памятника жертвам Холокоста в Домановском районе Николаевщины. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

В воскресенье, 15 сентября, в полицию поступило сообщение от местных жителей о повреждении памятного знака жертвам Холокоста в селе Богдановка.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятнику, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны», которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

А также по ч. 1 ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам», что наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Полиция обращается к гражданам, которые могут владеть полезной для следствия информацию, которая поможет в раскрытии преступления, с просьбой сообщать в Доманевское отделение Вознесенского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области по телефону (095) 040 20 77, или 102.