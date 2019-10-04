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Самолет, аварийно севший под Львовом, в свое время скандально засветился на Закарпатье, пишет Mukachevo.net

Издание указывает на случай с похожим самолетом Ан-12, который имел место в 2014 году. Тогда 16 августа в аэропорту Ужгород сел грузовой самолет AN-12, который заподозрили в контрабанде товара.

В статье были опубликованы серийный номер самолета, которые можно с легкостью найти на известном сайте. Это был Ан-12 с регистрационным номером 50815B.

«Мы снова ввели этот регистрационный номер, используя известный сервис, и увидели, что это тот самый самолет, который сегодня совершал рейс Виго-Львов, но не долетел до точки назначения, исчезнув с радаров», - говорится в материале.

Напомним, тогда в 2014 году источник Мукачево.net информировал, что груз был хоть и задокументирован, но имел контрабандное назначение.  

Напомним, сегодня, 4 октября, около 7:10 при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет АН-12. Через двадцать минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 07:46 самолет был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого в Пустомытовском районе.
ForUm

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