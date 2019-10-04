также в разделеПолитика
Избран новый глава ЦИК 14
Джангиров: Медведчук подловил в Раде папарацци и потроллил ручкой из Госдепа США 60
Глава Верховного суда: Зеленский нашел время для Тома Круза, а для меня – нет 27
ГБР опровергло заявление партии Порошенко об обращении за помощью к РФ 17
Новоизбранная ЦИК уже собирается на первое заседание 19
Agenzia Nova: Завершение боевых действий на Донбассе улучшит инвестиционный климат в Украине 22
«Экстрадиция – дорогая процедура»: В ГПУ не стали комментировать подозрение Порошенко 24
Вятрович: Зеленский как культурный деятель - однозначно малоросс 26
Тейлор назвал «безумным» решение о задержке военной помощи Украине 22
Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире 35
Рада утвердила новый состав ЦИК 33
Порошенко: Я услышал призыв Зеленского 123
Комитет Рады рекомендовал назначить членов ЦИК, предложенных Зеленским 28
Порошенко будет защищать известный российский адвокат 119
В Конгрессе заслушали показания Волкера 64
Яременко: Референдума по статусу ОРДЛО не будет 42
Джулиани показал еще одну переписку с Волкером по Украине 35
В Украину прибыла руководитель Бюро Госдепа по вопросам конфликтов 39

Кабинет Министров объявил конкурс на должность председателя Института национальной памяти.

Как указано в распоряжении правительства №894 от 29 сентября, конкурс объявлен с 4 октября.

Заявления об участии в нем принимаются до 12:00 15 октября.

Указано, что должностной оклад председателя Института нацпамяти составляет 24 тыс. гривен, также предусмотрены надбавки.

Общий стаж работы претендента на должность должен составлять не менее 7 лет, из которых не менее 3 лет – опыт работы на руководящих должностях в сфере восстановления и сохранения национальной памяти Украины или опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях.

Помимо владения украинским языком, претендент должен владеть одним из официальных языков Совета Европы (английский или французский), знать законодательство, связанное с заданиями и содержанием работы руководителя Института, основы госуправления в профильной сфере, управление публичными финансами.

Как сообщал ForUm, 18 сентября Кабмин уволил председателя Института нацпамяти Владимира Вятровича, занимавшего эту должность с 2014 года.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2648 грн.
17
Теги