Кабинет Министров объявил конкурс на должность председателя Института национальной памяти.

Как указано в распоряжении правительства №894 от 29 сентября, конкурс объявлен с 4 октября.

Заявления об участии в нем принимаются до 12:00 15 октября.

Указано, что должностной оклад председателя Института нацпамяти составляет 24 тыс. гривен, также предусмотрены надбавки.

Общий стаж работы претендента на должность должен составлять не менее 7 лет, из которых не менее 3 лет – опыт работы на руководящих должностях в сфере восстановления и сохранения национальной памяти Украины или опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях.

Помимо владения украинским языком, претендент должен владеть одним из официальных языков Совета Европы (английский или французский), знать законодательство, связанное с заданиями и содержанием работы руководителя Института, основы госуправления в профильной сфере, управление публичными финансами.

Как сообщал ForUm, 18 сентября Кабмин уволил председателя Института нацпамяти Владимира Вятровича, занимавшего эту должность с 2014 года.