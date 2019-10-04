Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал назначить новыми членами Центральной избирательной комиссии 17 кандидатов, внесенных президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клочко.

«По результатам рассмотрения, представления кандидатов и их ответов на вопросы народных депутатов, Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины назначить представленных кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии», - написал он в Facebook.

Так, рекомендуется назначить Боярчук Оксану Борисовну, Буглака Юрия Александровича, Гатауллину Елену Аухатовну, Гевко Андрея Евгеньевича, Глущенко Викторию Анатольевну, Греня Виталия Вячеславовича, Диденко Олега Николаевича, Дубовика Сергея Олеговича, Евстигнеева Н.а Андрея Сергеевича, Ефремову Ирину Алексеевну, Кармазу Александру Александровну, Любченко Павла Николаевича, Мирошниченко Юрия Романовича, Перепелюка Владимира Григорьевича, Плукаря Виталия Владимировича, Постивого Сергея Александровича, Фрицкого Юрия Олеговича.

Напомним, 3 октября стало известно, что Зеленский внес в Верховную Раду представление по новому составу Центральной избирательной комиссии.