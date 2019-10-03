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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов не есть, не курить и не «удовлетворять какие-либо физиологические потребности» в сессионном зале парламента.

Об этом он сказал на заседании Верховной Рады, передает Украинская правда.

«Ко мне обратились народные депутаты со следующей просьбой: первое – зал Верховной Рады – это не столовая, это не место для курения. Включая Iqos... Я не видел в зале табличек «Iqos friendly». Так же я обращаюсь ко всем: в зале Верховной Рады не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности».

Указанное заявление народные депутаты встретили смехом и криками.

Ранее журналисты зафиксировали, как нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский ходил по залу Рады с судочком и что-то ел. А депутат фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива вообще попался на не очень приличном поведении 2 октября в Раде.
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