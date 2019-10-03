Освобожденный политзаключенный Кремля украинский режиссер Олег Сенцов раскритиковал ПАСЕ за возвращение российской делегации, в то время когда в тюрьмах РФ удерживают украинских политзаключенных.

Бывший политзаключенный Кремля выступил во время дискуссии в ПАСЕ о вызовах со стороны авторитарных режимов международным механизмам по защите прав человека, сообщает Укринформ.

«Большинство украинцев и я лично не приветствуем этот шаг (возвращение российской делегации в ПАСЕ. - Ред.). Потому что условия для этого, включая выполнение соответствующих резолюций и рекомендаций, российской стороной не выполнены. Ныне россияне считают это победой – что вернулись сюда, ничего не сделав, и продолжают работу, будто ничего не произошло. Я надеюсь, что это не так. Мы ничего не забыли. Посмотрим, что будет дальше», - сказал Сенцов.

Он напомнил, что сейчас в РФ содержатся не менее 86 граждан Украины.

«Агрессия против моей страны продолжается. Крым и Донбасс остаются оккупированными. По меньшей мере 86 украинцев, преимущественно крымских татар, содержатся в России. Кроме этого, по меньшей мере 227 человек находятся в тюрьмах оккупированного Донбасса, который контролируется Россией », - отметил бывший политзаключенный.

Сенцов выразил надежду, что Совет Европы будет способствовать освобождению противоправно удерживаемых Россией украинских политических заключенных.

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ до заключения Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с учетом голосов крымчан.