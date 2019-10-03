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Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности».

За соответствующий проект закона №1056-1 во время пленарного заседания ВР проголосовали 284 народных депутата, сообщает пресс-служба парламента.

Закон направлен на обеспечение дополнительных гарантий защиты права собственности в Украине. Это достигается путем внесения изменений в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование.

Закон предусматривает устранение основных юридических пробелов, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса, прекращение деятельности аккредитованных субъектов, введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав, внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав, повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.
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