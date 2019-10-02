Сразу три прокурора под покровительством адвокатов Трампа действуют в интересах других государств, игнорируя интересы Украину. И причем здесь олигарх Дмитрий Фирташ?

К экс-генпрокурорам Юрию Луценко и Виктору Шокину, положивших начало самому серьезному политическому кризису в отношениях Украины и США, присоединился прокурор Константин Кулик.

Бывший прокурор сил АТО Константин Кулик, который в ближайшее время будет уволен из Генпрокуратуры вслед за Луценко, пошел на сотрудничество с командой адвокатов, чтобы обеспечить адвоката Руди Джулиани заведомо ложной информацией о деятельности американских граждан и кандидата в президенты США Джо Байдена. Тем самым, американская сторона втягивает Украину в выборный процесс США с помощью отставных высокопоставленных лиц.

«Как так получилось, что два украинских прокурора были замечены в работе на американского президента Дональда Трампа и предоставление заведомо ложной информации для его будущей президентской кампании 2020», – говорит эксперт Александр Охрименко.

Под Константином Куликом зашаталось кресло

Сегодня оба генпрокурора скрываются от украинского правосудия и готовы давать неправдивую информацию лишь бы только заручиться поддержкой Америки. Луценконужны гарантии его безопасности. Шокину нужна американская виза, ради которой от готов креативить для Америки любую информацию и использовать деньги Дмитрия Фирташа для продвижения своих интересов в США. К примеру, издание Heavy.com пишет, что «команда защиты Фирташа наняла двух адвокатов близких к Трампу – Джо ДиДженова и Викторию Тенсинг. ABC7 сообщает, что интересы Фирташа также представляет адвокат и бывший федеральный прокурор Чикаго Дэн Уэбб. ДиДженова и Тенсинг «работали над книгами», чтобы помочь РудиДжулиани найти «грязь» в деле Байдена. К слову Виктория Тенсинг уже известна в Украине лоббированием интересов адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Весной этого года издание The New York Times сообщало, что Виктория Тенсинг встречалась с генеральным прокурором Юрием Луценко. Тенсинг и ее муж работали на Трампа, предоставляя его интересы в рамках специального расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Таким образом, Тенсинг помогает не только Джулиани, но и Виктору Шокину, а финансирует их дела против Украины Дмитрий Фирташ.

В качестве подстраховки после увольнения Кулик не против переехать в США. Поэтому и включился в расследование деятельности Джо Байдена в Украине

У прокурора Константина Кулика иная мотивация. Кулик, который с подачи Юрия Луценко сделал громкие обвинения окружению Порошенко, накануне выборов, продолжает собирать информацию, пытаясь продать ее Игорю Коломойскому в обмен на сохранение должности в обновленной Генпрокуратуре. Кулик известен тем, что до того, как стать прокурором ГПУ, был главой Военной прокуратуры сил АТО. На этой должности против него НАБУ возбудило дело о незаконном обогащении. Затем был взят под крыло генпрокурором Юрием Луценко, где отметился в ряде скандалов. В частности, именно он вел дело по возвращению «миллиарды Януковича» через решение Краматорского городского суда, а прокуроры из его группы занимались делом о госизмене Саакашвили в 2017 году.

В качестве подстраховки после увольнения Кулик не против переехать в США. Поэтому и включился в расследование деятельности Джо Байдена в Украине.

Хотя Юрий Луценко изначально был против включения в команду адвокатов Трампа одиозных прокуроров Кулика и Трампа. Переехав в Лондон, бывший генеральный прокурор Луценко в понедельник, в интервью британскому агентству BBC попробовал дистанцироваться от своих коллег, заявив об отсутствии причин проводить в Украине расследование в отношении потенциального соперника президента США Дональда Трампана выборах в 2020 году Джо Байдена и его сына. «Я не знаю никаких причин проводить расследование в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена (сына Джо Байдена) в соответствии с украинским законодательством», – сказал экс-генпрокурор. Луценко заявил, что любое расследование в отношении Байдена и его сына может начаться только в США.

Примечательно, что позиции Шокина и Кулика идут вразрез с официальной позицией Украины не вмешиваться и не комментировать процесс выборов в США. В частности, пару дней назад в НАБУ заявили, что не расследуют дела Байденов, ведь проверка деятельности членов совета директоров частной компании не является задачей Национального антикоррупционного бюро Украины. Аналогичный ответ был получен и в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), никаких дел по Джо и Хантеру Байдену они не ведут. «Я вижу, что идут большие спекуляции, все это выходит на высокий уровень. Позиция простая – мы действуем по закону», - отметил глава САП Назар Холодницкий в интервью Радио НВ.

Имплементация и финансовая поддержка отставных прокуроров со стороны Дмитрия Фирташа вряд ли прибавил объективности и правдивости их показаний. Но точно навредит имиджу Украины в США.