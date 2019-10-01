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Мэр Киева Виталий Кличко показал Тому Крузу интересные локации столицы.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы, американский актер, кинорежиссер и продюсер приехал в Киев, поскольку заинтересовался местами украинской столицы для съемок своего нового кинопроекта.

Кличко повез Круза на Подольско-Воскресенский мост, в парк «Муромец».

А брат мэра Владимир устроил Тому Крузу обзорную экскурсию над Киевом на вертолете.

Также Виталий и Владимир Кличко прогулялись с актером и режиссерской группой, приехавшей с ним, пешеходно-велосипедным мостом.

«Я с Томом Крузом знаком давно. В Киев он приехал впервые. И я очень рад, что всемирно режиссеры, актеры, музыканты приезжают сегодня в Украине, в наш город, интересуются локациями Киева, снимают здесь клипы, планируют снимать большое кино. Киев становится одним из мировых съемочных площадок», - сказал Кличко.

Том Круз известен ролями, в частности, в фильмах «Человек дождя», «На грани будущего», «Ванильное небо». В шести фильмах «Миссия невыполнима» Круз исполнил не только главную роль, но и выступил продюсером.

В целом он сыграл более 40 ролей в кино и спродюсировал 20 кинолент.  
ForUm

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