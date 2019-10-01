Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко удивлен открытием Государственным бюро расследования в отношении него уголовного производства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: Как вообще можно быть акционером нелегальной казино?» – написал он.

При этом Луценко подчеркнул, что прошел полную проверку декларации. «Все мои доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены», – отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Производство открыто по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса, оно является фактовым.

В своем заявлении Арахамия указывает, что Луценко, возможно, в сговоре с рядом бывших народных депутатов и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу.