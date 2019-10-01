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Киевская прокуратура совместно с СБУ задержала адвоката, который мошенническим путем завладел объектом недвижимости государственной формы собственности на ул. Банковой в Киеве стоимостью 5 млн грн и пытался его продать. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что злоумышленники, используя анкетные данные пожилой женщины, которая умерла еще в 2002 году, на основании поддельных документов осуществили регистрацию права собственности на объект недвижимости, которая находится на балансе Государственного управления делами и является госсобственностью.

Стоимость объекта составляет около 5 млн гривен.

Следует отметить, что с 2003 года указанный объект недвижимости у государства арендовала общественная организация «Союз женщин Украины».

В дальнейшем, задержанный пытался продать указанное помещение арендаторам за 130 тыс. долларов США.

После встречи и договоренности о заключении договора купли-продажи сотрудники прокуратуры и спецслужбы задержали адвоката в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Следственные действия продолжаются, принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления
ForUm

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