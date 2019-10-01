Мазуровое в Кривоозерском районе Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса международного сообщения Полоцк-Херсон и грузовика «КамАЗ», сообщает пресс-служба областной полиции.

В салоне автобуса находились пять человек: двое водителей, стюардесса и двое пассажиров.

В результате столкновения транспортных средств 45-летний пассажир автобуса (переменный водитель) от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении. 45-летний водитель и пассажир указанного транспортного средства не пострадали.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.