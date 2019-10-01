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Канцлер Германии Ангела Меркель назначила Бернарда Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Бернарда Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства относительно обеспечения газового транзита через Украину. Приятно, что свой первый официальный визит специальный посланник совершил именно в украинское посольство в Берлине», - написал он.
 
ForUm

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