Канцлер Германии Ангела Меркель назначила Бернарда Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Бернарда Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства относительно обеспечения газового транзита через Украину. Приятно, что свой первый официальный визит специальный посланник совершил именно в украинское посольство в Берлине», - написал он.

