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Кабинет Министров в ближайшие 5 лет планирует увеличить долю авиамаршрутов, которые выполняются по по модели lоw-cost, с 38% до 63%.

Об этом говорится в программе действий правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады, сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что Кабмин намерен создать условия для увеличения пассажиропотока с аэропортов Украины на 60% (с 20 млн до 32 млн в год), а также для увеличения грузопотока на 20% (с 94 тысяч тонн до 112 тысяч тонн в год).

Кроме этого, в планах правительства - приближение средней стоимости билета до среднеевропейского показателя и увеличение аэромобильности населения на 10% (с 5% до 15%).

«Развитие рынка должно привести новых игроков, увеличит предложение и будет способствовать снижению цен на билеты. Это в свою очередь будет привлекать к этому виду транспорта новых клиентов, что будет способствовать дальнейшему развитию рынка. Отдельное внимание будет уделено вопросам безопасности. Для этого систему государственного регулирования в авиационной отрасли будут приведена в соответствие с высокими международными стандартами», - говорится в программе.

 
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