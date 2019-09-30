Власть Зеленского усиливает преследование независимых телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а в отношении их собственника запустила политические репрессии. Об этом заявили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«По указанию Зеленского «112 Украина» уже лишен цифровой лицензии, относительно NewsOne принято решение о лишении лицензии и дело направлено в суд, а телеканалу ZIK назначена незаконная проверка. Именно эти три канала призывают к установлению мира и прекращению боевых действий на Донбассе. Сегодня их владелец, член Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» народный депутат Тарас Козак был вызван на допрос в СБУ», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

В партии не сомневаются, что вызов на допрос собственника телеканалов и депутата от оппозиционной партии носит политический и заказной характер, организованный именно командой президента. Как доказательство этому напомнили о заявлениях самого Владимира Зеленского, который неоднократно озвучивал угрозы в адрес этих телеканалов и заявлял о непрозрачном финансировании и «монополизации информационного рынка». А расследование дела «о якобы государственной измене», по которому вызывают на допрос Тараса Козака, назвали инструментом политических репрессий.

«Расследование данного дела, по которому вызывают на допрос Тараса Козака, как до этого систематически вызывали на допрос работников телеканалов, ‒ это манипулятивная попытка замаскировать собственную жадность и страх перед независимыми СМИ пустыми лозунгами о защите государственных интересов», – отмечается в заявлении.

В «Оппозиционной платформе – За жизнь» также отметили, что активную роль в рейдерском захвате канала «112 Украина» играет Андрей Богдан, руководитель Офиса президента. По данным независимых СМИ, именно он является непосредственным куратором захвата телеканала. В партии также обратили внимание на то, что в последнее время на международном уровне открыто обсуждаются позорная практика влияния Офиса президента на судей, рассматривавших дело телеканала «112 Украина», и решение нелегитимного Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, которое было мгновенно поддержано Офисом президента.

«Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» заявляет: попытка под абсолютно надуманными предлогами учинить политическую расправу над владельцами независимых каналов является очевидным свидетельством того, что никакой бизнес в Украине, в том числе и абсолютно публичный, не может чувствовать себя защищенным, а власть Зеленского, с первых месяцев своего правления открыто привлекающая спецслужбы для рейдерских захватов и закрытия «мешающего» бизнеса, по уровню цинизма переплюнула режимы Януковича и Порошенко.

В партии подчеркнули, что истинные интересы государства Украина заключаются в объективном освещении событий в стране независимыми медиа, защите свободы слова и борьбе с непрофессионализмом, дилетантством и коррупцией во власти.

«Именно таких СМИ боятся Зеленский, Богдан и назначенные ими «на 100% свои люди», которые используют собственные полномочия и врученную им народом власть для грязных манипуляций, уничтожения и отжима бизнеса, для удержания власти любой ценой», ‒ отмечается в заявлении.

«Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» обратилась к власти с требованием немедленно прекратить политические преследования и репрессий против оппозиции и отказаться от политики по уничтожению свободы слова, пообещав бороться с этим всеми законными методами.

«В Украине и на международной арене мы будем отстаивать право журналистов свободно исполнять свои профессиональные обязанности и будем требовать ответственности для рядовых исполнителей этой травли, полную ответственность за которую несет лично президент Владимир Зеленский», ‒ отмечается на сайте партии.