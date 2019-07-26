Масштабные фальсификации, подкуп, угрозы, запугивание избирателей в 105-м избирательном округе — все это делается в интересах представительницы холдинга Рината Ахметова, выдвинутой партией «Оппозиционный блок» и работающей в киевском ДТЭК. Об этом заявили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Объединенные круговой порукой, Блок Петра Порошенко, «Народный фронт», «Самопомощь» и «Оппозиционный блок» для обеспечения фальсификаций в ночь подсчета заменили четырех членов избирательной комиссии. Причем двое из них являются работниками ДТЭК — компании, принадлежащей Ринату Ахметову. Более очевидной демонстрации пятилетнего сотрудничества Ахметова с Порошенко и Яценюком и не придумаешь!» — говорится в заявлении.

В партии отметили, что благодаря этому, а также фальсификациям окружной избирательной комиссии, борющейся за «рисование» победы представительнице «Оппозиционного блока», удалось установить фальсификационный рекорд: при том, что «Оппозиционную платформу — За жизнь» в этом округе поддержали 56,5% избирателей, а «Оппозиционный блок» — только 7,71%, члены избирательной комиссии, представляющие объединение сил «партии войны» и Рината Ахметова, всеми силами борются за выполнение политического заказа.

«Для обеспечения победы своего кандидата представители Ахметова и его предприятия идут на самое циничное давление. Членам избирательных комиссий, многие из которых работают на предприятии ДТЭК — ТЭС города Счастье, грозят увольнением за отказ участвовать в процессе подтасовки результатов выборов. Члены избирательной комиссии, не желающие участвовать в фальсификациях, подвергаются прямым угрозам и увольняются, а жалобы, которые подают представители нашей политической силы, не рассматриваются. При этом фальсификаторы прибегают к подлогу», — уверены в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

Более того, отметили в партии, с целью запугивания местных жителей потерей рабочих мест и ущербом от инфраструктурного коллапса представители ТЭС распространяют информацию о том, что станция будет остановлена.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет: защищая право украинцев на свободное и честное волеизъявление, мы будем добиваться предусмотренной законом уголовной ответственности для таких членов избирательной комиссии, как Черничкин Николай Дмитриевич и других; для руководства ТЭС, которое использовало предприятие для шантажа горожан. Что же касается политической ответственности, то «Оппозиционный блок», выполнявший все заказы «партии войны», выступавший и продолжающий выступать против интересов жителей Донбасса, ее уже понес — ему отказали в доверии граждане Украины, не пропустив в ВР», — добавили в партии.