Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, каким может быть курс гривни до 2022 года.

На конец 2019 года эксперты агентства ожидают курс 27 грн/$, сообщает Finclub.

Об этом говорится в решении S&P повысить рейтинг Украины до «В».

На конец 2020 года S&P ожидает 27,5 грн/$, 2021 - 28 грн/$, а 2022-го - 28,5 грн/$.

Еще в апреле агентство считало, что Украину ждет девальвация.

Эксперты агентства спрогнозировали, что ослабление гривны к концу 2019 года составит 28,6 грн/$, уже к концу 2020 года национальная валюта Украины подешевеет до 29,5 грн/$, к 2021 – до 30 грн/$, к 2022 – до 30,5 грн/$.

Но ряд факторов - от рекордного урожая до притока средств нерезидентов в ОВГЗ - привели к укреплению гривни.