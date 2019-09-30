За три месяца решение о создании Координационного центра по внедрению реформы оборонно-промышленного комплекса Советом национальной безопасности и обороны так и не было принято.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Аппарата СНБО, пишет Экономическая правда.

Создание такого координационного центра анонсировалось секретарем СНБО Александром Данилюком в начале июля 2019 года.

По словам Данилюка, это должен быть рабочий орган с приоритетной задачей быстро реформировать госконцерн «Укроборонпром».

«Сама идея создания координационного центра по реформе ОПК входила в конфликт с полномочиями правительства по реформе государственного оборонного заказа и заявлениями нового директора «Укроборонпрома» Абромавичуса о создании профессионального Набсовета над концерном», - предположил Каневский, и добавил, - поэтому не удивительно, что такая идея осталась на бумаге».

На прошлой неделе стало известно, что Данилюк написал заявление об отставке. По информации источников, причиной стал конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев.