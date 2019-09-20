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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в эксклюзивном интервью американскому телеканалу CNN предупредил, что нападение на Иран ведет к «полномасштабной войне», сообщает ИРНА.

«Иран надеется избежать конфликта в регионе и хочет вести переговоры со своими региональными конкурентами и ОАЭ. Но невозможно вести переговоры с Соединенными Штатами, если Вашингтон полностью не отменит санкции в отношении Ирана в рамках соглашения 2015 года», – отметил он.

Зариф в ответ на вопрос о том, каким будет возможный военный удар США или Саудовской Аравии по Ирану сказал, что «атака приведет к «полномасштабной войне» и что Саудовская Аравия должна сражаться до последнего американского солдата».

«Я серьезно говорю, что мы не хотим вступать в военный конфликт. Военный ответ, основанный на лжи о нападениях на Саудовскую Аравию, приведет к многочисленным жертвам, но мы будем сильно защитить территорию нашей страны», - добавил он.

Напомним, 14 сентября официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил о пожарах на двух заводах национальной нефтяной компании Saudi Aramco, начавшихся в результате атаки беспилотников. Ответственность за нападение взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.

Эр-Рияд позднее заявил, что нападение было совершено не с йеменской территории, а с севера. Инцидент «вне всяких сомнений», произошел при поддержке Ирана, заявил представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики.

После этого арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, начала военную операцию в Йемене.
ForUm

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