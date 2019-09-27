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Национальный банк Украины и Министерство финансов считают текущую долю нерезидентов на рынке облигаций внутреннего госзайма около 12% безопасной с точки зрения стабильности финансовой системы страны, сообщает УНИАН.

«Если смотреть на рынки, которые рядом, то 30-40% - это стандарт доли на развивающихся рынках, которую держат нерезиденты», - заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, выступая на Украинском финансовом форуме в Киеве.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий согласился с этим утверждением: «У нас больше 70% долга - в иностранной валюте. Поэтому приход нерезидентов в гривне - это позитив». В то же время он отметил, что приход нерезидентов сопровождается ростом волатильности на рынке. «Поэтому мы будем иметь более волатильный рынок, но будем финансировать наш бюджет более безопасными инструментами», - добавил Чурий.
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