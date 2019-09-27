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Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что двойное гражданство отвечает интересам Украины. Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».

«Я не могу говорить от всего правительства, но моя личная позиция заключается в том, что двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины», – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что это не касается российского гражданства.
ForUm

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