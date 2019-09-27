Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что двойное гражданство отвечает интересам Украины. Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».



«Я не могу говорить от всего правительства, но моя личная позиция заключается в том, что двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины», – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что это не касается российского гражданства.