Экс-кварталовец и народный депутат из фракции партии «Слуга народа» Юрий Корявченков взял себе в помощники жену, сообщает Радио Свобода.

Как говорится на сайте Верховной Рады, Татьяна Корявченкова работает у него на общественных началах. По образованию она экономист.

В браке с новоизбранным депутатом Татьяна Корявченкова состоит с 2004 года. У супругов трое детей.

В отличие от Корявченкова, другая депутат от «Слуги народа» Марина Никитина оформила мужа помощником уже на платной основе.

Так, Александр Никитин работает с ней по срочному трудовому договору на постоянной основе.

Кроме того, среди помощников Марины Никитиной есть визажист Виктория Гужва, которая сотрудничает с депутатом тоже на платной основе.

Сама Никитина проблемы в этом не видит и утверждает, что выбрала их на эту должность не из-за родственных или других связей, а благодаря их профессиональным умением.

Корявченков попал в Раду 9-го созыва как мажоритарщик от «Слуги народа», одержав победу на 33 округе в Днепропетровской области, Никитина победила в 82 округе в Запорожской области.