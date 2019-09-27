Популярный украинский певец Олег Винник, который снялся в проекте «Всем мир 519» с российскими звездами, внесен в базу сайта «Миротворец».
Соответствующая информация появилась в базе данных сайта.
Указано, что артист стал участником российской пропагандистской антиукраинской акции «Всем мир», направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину.
Скандал вокруг Винника разгорелся из-за участия в российском проекте «Всем мир 519». В нем также приняли участие звезды российской эстрады, в частности те, кто поддержал аннексию Крыма.
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