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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что венгерским политикам и представителям меншинства, которые присутствуют в списке «Миротворца», грозит расправа. Об этом он заявил во время дебатов в ПАСЕ, сообщает «Европейская правда».

Заявления министра по этому поводу прозвучали в ответ на вопрос его однопартийца, венгерского депутата Барни Зигмонда, который попросил прокомментировать ситуацию с правами венгров в Украине.

Сийярто выделил существование сайта «Миротворец» в качестве отдельной проблемы. «Миротворец – список врагов, которые должны быть наказаны», - пояснил венгерский министр членам ПАСЕ. «Я и сам в этом списке, но для меня это не проблема, меня защищает контртеррористическая служба Венгрии. Но те, кто живут в Украине, имеют больше оснований бояться», - пояснил он.

Он также заверил членов ПАСЕ, что существование сайта «Миротворец» якобы создает угрозы для евродепутата Андреи Бочкор, происхождением из Берегова, которая была избрана в ЕП в венгерской квоте. «Есть евродепутат, которая боится вернуться домой на рождественские праздники из-за того, что она в этом списке и не защищена», - заверил министр.

Как известно, Венгрия неоднократно поднимала перед Украиной вопрос закрытия сайта «Миротворец». В начале года была попытка заблокировать результаты Совета ассоциации Украина-ЕС на этом основании. 
ForUm

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