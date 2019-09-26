Государственный бюджет Украины за январь-август 2019 года сведен с профицитом в объеме 2,385 млрд грн, что в 5 раз ниже профицита за аналогичный период прошлого года.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины.

Сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом 35,367 млрд грн, что на 3% выше показателя годом ранее.

Напомним, общий фонд государственного бюджета в январе-июле был выполнен с дефицитом в сумме 1,1 млрд грн, тогда как специальный фонд сведен с профицитом в 8,7 млрд грн,