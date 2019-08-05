Общий фонд государственного бюджета в январе-июле был выполнен с дефицитом в сумме 1,1 млрд грн, тогда как специальный фонд сведен с профицитом в 8,7 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства финансов..

Отмечается, что по оперативным данным Госказначейства о выполнении бюджета за семь месяцев, доходы общего фонда государственного бюджета составили 584,1 млрд грн, что составило 97,4% от росписи.

Доходы общего фонда государственного бюджета выросли на 10,7% г/г до 516,4 млрд грн. Они составляли 96,0% от росписи (в первом полугодии уровень выполнения составлял 94,1% от росписи).

Дефицит общего фонда Государственного бюджета было профинансирован за счет заимствований, тогда как поступления от приватизации составили всего 0,4 млрд грн (что составляет 2,1% от годового плана). В рамках управления ликвидностью было принято решение о замещении поступлений от приватизации внутренними заимствованиями в первой половине года. В то же время для финансирования бюджета крайне важно обеспечить начало большой приватизации в этом году.

Государственные заимствования по общему фонду государственного бюджета в январе-июле этого года составили около 311,5 млрд грн. При этом, платежи по погашению государственного долга в этот период составляли 248,9 млрд гривен.

По состоянию на 1 августа сумма средств на Едином казначейском счете составляла 49,0 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 76,8 млрд грн.

В Минфине подчеркнули, что накопленных средств вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга в ближайшие месяцы, что несколько смягчает вызовы, которые стоят перед министерством в области управления ликвидностью этого года.

Напомним, общий фонд Государственного бюджета в первые шесть месяцев 2019 года был выполнен с дефицитом в сумме 6,8 млрд грн.