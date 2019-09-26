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Директор НАБУ Артем Сытник назвал придуманным дело о его возможном вмешательстве в выборы в США и заявил, что его прекратили вызывать на следственные действия после увольнения Юрия Луценко с должности генпрокурора.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о следственных действиях в производстве о возможном вмешательстве Сытника в выборы президента США в 2016 году, передает Укринформ.

«Мой допрос Луценко анонсировался каждый раз, и журналисты ждали меня. Развитие прекратилось, когда Луценко исчез из Генеральной прокуратуры», - сказал директор НАБУ.

На вопрос, на какой стадии находится расследование этого дела, Сытник ответил: «Не знаю, оно было придумано».

При этом директор НАБУ отказался комментировать опубликованную стенограмму телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. «Я ничего не буду комментировать, это исключительно политический вопрос», - отметил Сытник.

Как сообщалось, экс-генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что ГПУ расследует уголовное производство о вероятных попытках граждан Украины вмешаться в выборы президента США в 2016 году.

Сытник еще в августе 2018 года заявлял, что против него возбудили уголовное дело за якобы вмешательство в выборы президента США, на которых победил Трамп. При этом Сытник настаивал, что НАБУ никаким образом не могло вмешиваться в выборы президента США.
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