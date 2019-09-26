В пятницу, 27 сентября, в течение дня температура воздуха в Украине составит + 15 + 20 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

На севере еще будет свежее, + 12 + 17 градусов.

Дожди завтра пройдут на западе и юге, маловероятно на севере. В большинстве областей будет сухо.

В Киеве пятница ожидается достаточно теплой, около 15 градусов. А в субботу и воскресенье станет еще теплее, до +18 +20 градусов.

Дожди завтра существенные маловероятны.

В субботу в столице - сухо и тепло, а в воскресенье - мокро и также тепло.