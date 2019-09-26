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Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы уроженца Крыма Дениса Чуприкова по делу о похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно приговору судьи Елены Аверченко, Чуприков признан виновным в хищении особо ценного предмета, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение (п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ). Наказание он должен будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, 27 января вечером. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Похищенная картина, на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.
ForUm

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