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Сегодня, 25 сентября, в Ингулецком районе Кривого Рога при задержании подозреваемого в совершении грабежа злоумышленник оказал сопротивление правоохранителям и нанес полицейскому два ножевых ранения острым предметом в область ноги и руки, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Сейчас 22-летнего преступника задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Им оказался ранее судимый местный житель, который находился в розыске за совершение грабежа. В 2017 году за указанное преступление два человека были задержаны, еще один скрывался от полиции. В настоящее время задержанный будет отвечать перед законом не только за преступление, совершенное два года назад, но и за более тяжелое.

По факту ранения полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
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