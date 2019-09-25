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Президент Владимир Зеленский намерен пригласить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Украину. Об этом он сказал в видеокомментарии относительно своего рабочего визита в США, где он принимает участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

«Самое главное, чтобы мы все понимали, что США поддерживают Украину. Не просто помогают - потому что мы сейчас другая страна, мы должны быть сильными - поэтому важна поддержка на геополитическом уровне и инвестиционная поддержка», - отметил Зеленский.

Он выразил надежду, что в ближайшие год-два будут громкие визиты американских и европейских лидеров в Украине.

«Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что мы пригласим Дональда Трампа посетить Украину. Я хотел бы, чтобы лидеры стран приезжали и видели, какая хорошая Украины. Надо верить не словам, а глазам», - добавил он.

Напомним, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланирован ряд встреч Владимира Зеленского с главами государств, в частности с президентом США Донадьдом Трампом, а также общение с представителями бизнес-кругов и инвесторами.
ForUm

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