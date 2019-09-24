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Главному кандидату на должность заместителя министра внутренних дел Александру Гогилашвили 46 лет, и на сегодняшний день он является сотрудником международной общественной организации «Центр здоровой молодежи», которая предоставляет платные услуги по лечению наркотической и алкогольной зависимости.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на theБабель.

По информации журналистов, он занимается этой деятельностью в Украине в течение почти 10 лет.

При этом на российских сайтах, Александра Гогилашвили называют «волонтёром, собирающим деньги на помощь украинским военным на Донбассе», «русофобом» и «радикалом», а гражданин РФ, кандидат медицинских наук Николай Каклюгин (директор АНО «Доброе сердце. Кубань») заявлял, что Гогилашвили высказывался о России так: «Кто к нам на Украину придёт, тот от меча и погибнет ... Украина должна быть независимой».

На вопрос журналистов издания the Бабель, о происхождении фото Гогилашвили с Валуевым, Александр ответил, что познакомился с ним когда работал продюсером телеканала «Улыбка ребенка», тогда Николай предложил ему заниматься социальной деятельностью - бесплатными школами бокса и помощью онкобольным детям.

«Я давно занимаюсь социалкой - это не работа, это часть моей жизни. Николай предложил заниматься социалкой в продвижении его бесплатных школ бокса в Ленинградской области, плюс я занимался спортом, на том и сошлись. Вместе занимались онкобольными детьми, я привозил к ним звезд спорта и кино. Это было непростое время для меня - душевное расстройство ежедневно от увиденного и пережитого, дети, у которых не было шансов», - пояснил он.

Жена Александра, Мария Левченко длительное время работала в студии «Квартал 95».

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 25 мая 2019 принял участие в открытии летнего лагеря Международной антинаркотической ассоциации, которую возглавляет Гогилашвили.
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