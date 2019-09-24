Окружная прокуратура Замостье подтвердила факт задержания на границе с Польшей трех украинцев, которые пытались ввезти в Польшу 500 тысяч евро без декларирования.

Незадекларированные деньги обнаружили польские пограничники, сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры Артур Шикула, передает УНИАН со ссылкой на Польское радио.

«Задержаны четыре человека в связи с подозрением в совершении преступления по отмыванию грязных денег. Следствие по этому делу ведет окружная прокуратура в Замостье», - говорится в сообщении.

По его словам, задержание прошло в субботу, 21 сентября, на пункте пропуска «Гребенне - Рава-Русская». Пограничники задержали трех граждан Украины и одного гражданина Хорватии. Учитывая интересы следствия, польская прокуратура не разглашает фамилий задержанных и не подает дополнительных подробностей по этому делу.



Ранее СМИ сообщили, что в пункте пропуска «Рава-Русская – Гребенне» между Украиной и Польшей на выходных задержали автомобиль с экс-супругой главы Нацполиции Викторией Князевой, перевозивший крупную сумму наличных без необходимого декларирования.

Князев назвал информацию о перевозке его бывшей женой крупной суммы денег «ложью, которая не имеет ничего общего с реальностью».

24 сентября Князев подал заявление об отставке.

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками одного из таможенных постов Львовской таможни, что способствовало вывозу незадекларированных наличных средств в сумме 650 тыс. евро через государственную границу Украины.